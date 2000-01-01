Матикайнен Сюзана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти?.12.1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Матикайнен Павел Петрович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Матикайнен Пяртуль Павлович
Отец ребёнка: Матикайнен Павел Петрович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Матикайнен Матвей Павлович
Отец ребёнка: Матикайнен Павел Петрович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Матикайнен Ристо Павлович
Отец ребёнка: Матикайнен Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1759