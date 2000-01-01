Матикайнен Сюзана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатикайнен Сюзана

Матикайнен Сюзана

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

?.12.1759

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Матикайнен Петр Павлович

Отец ребёнка: Матикайнен Павел Петрович

Рождение ребёнка
1723

Сын: Матикайнен Пяртуль Павлович

Отец ребёнка: Матикайнен Павел Петрович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Матикайнен Матвей Павлович

Отец ребёнка: Матикайнен Павел Петрович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Матикайнен Ристо Павлович

Отец ребёнка: Матикайнен Павел Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Павел Петрович

Смерть
?.12.1759
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close