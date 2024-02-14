(Сейфуллова) Сахиб
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Рахметев Абдрафик
Отец ребёнка: Нигматов Рахмат
Рождение ребёнка
1813
Сын: Рахметев Хасян
Отец ребёнка: Нигматов Рахмат
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рахметев Хусаин
Отец ребёнка: Нигматов Рахмат
Рождение ребёнка
16.06.1825
Сын: Рахматуллин Абдулгазиз С 27.09.1863 Мулла Мечети Д. Малое Русаково
Отец ребёнка: Нигматов Рахмат
Смерть
Неизвестно