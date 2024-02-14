(Сейфуллова) Сахиб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сейфуллова) Сахиб

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Рахметев Абдрафик

Отец ребёнка: Нигматов Рахмат

Рождение ребёнка
1813

Сын: Рахметев Хасян

Отец ребёнка: Нигматов Рахмат

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рахметев Хусаин

Отец ребёнка: Нигматов Рахмат

Рождение ребёнка
16.06.1825

Сын: Рахматуллин Абдулгазиз С 27.09.1863 Мулла Мечети Д. Малое Русаково

Отец ребёнка: Нигматов Рахмат

Смерть
Неизвестно

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