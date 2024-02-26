Иван Антонов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Антонов (Ич)

Иван Антонов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Около 1726 г.р.

Жена

Около 1757 г.р.

Дети

Около 1778 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Антон Трифонов (Ич)

Мать: Анна Дорофеева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Трофимова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Настасья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)

Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Лукерья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)

Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Афимья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)

Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Василий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)

Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Ирина Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)

Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Домна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)

Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Авдотья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)

Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.