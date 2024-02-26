Иван Антонов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Антон Трифонов (Ич)
Мать: Анна Дорофеева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Трофимова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Настасья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Лукерья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Афимья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Василий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Ирина Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Домна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Авдотья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Трофимова (Вна)
Смерть
Неизвестно