Ерышев Андрей Евгеньевич 30.07.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерышев Андрей Евгеньевич

Автор
АЕ
Ерышев А.

мужской, родился 30.07.1972, Гай, Гайский, Оренбургская область

Отец
Ерышев Евгений Михайлович15.09.1948 г.р.
Мать
Фигурова Алевтина Михайловна22.12.1946 г.р.
Супруги
Дементьева Светлана Вадимовна02.07.1970 г.р.
Дети
Ерышев Вадим Андреевич26.09.1994 г.р.
Ерышев Илья Андреевич03.08.2003 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1972

Отец: Ерышев Евгений Михайлович

Мать: Фигурова Алевтина Михайловна

Гай, Гайский, Оренбургская область

Бракосочетание
17.10.1992

Жена: Дементьева Светлана Вадимовна

Гай, Гайский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
26.09.1994

Сын: Ерышев Вадим Андреевич

Мать ребёнка: Дементьева Светлана Вадимовна

Гай, Гайский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
03.08.2003

Сын: Ерышев Илья Андреевич

Мать ребёнка: Дементьева Светлана Вадимовна

Гай, Гайский, Оренбургская область

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