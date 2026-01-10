Ерышев Андрей Евгеньевич
мужской, родился 30.07.1972, Гай, Гайский, Оренбургская область
ОтецЕрышев Евгений Михайлович15.09.1948 г.р.
МатьФигурова Алевтина Михайловна22.12.1946 г.р.
Супруги
Дементьева Светлана Вадимовна02.07.1970 г.р.
Дети
Ерышев Вадим Андреевич26.09.1994 г.р.
Ерышев Илья Андреевич03.08.2003 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1972
Бракосочетание
17.10.1992
Рождение ребёнка
26.09.1994
Мать ребёнка: Дементьева Светлана Вадимовна
Рождение ребёнка
03.08.2003
Мать ребёнка: Дементьева Светлана Вадимовна