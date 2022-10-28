Клоков Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клоков Юрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1955

Отец: Клоков Михаил

Мать: Клокова Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клоков Александр

Мать ребёнка: Клокова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клоков Алексей

Мать ребёнка: Клокова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клоков Евгений

Мать ребёнка: Клокова Надежда

Смерть
Неизвестно
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