Клоков Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1955
Отец: Клоков Михаил
Мать: Клокова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клокова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клоков Александр
Мать ребёнка: Клокова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клоков Алексей
Мать ребёнка: Клокова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клоков Евгений
Мать ребёнка: Клокова Надежда
Смерть
Неизвестно