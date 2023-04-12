Путятин (Зеленая) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятин (Зеленая) Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Зеленой Павел Алексеевич

Мать: Зеленая Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Табоне Наталья Павловна

Отец ребёнка: Путятин Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путятин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Путятин Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Путятин Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путятин Павел Павлович

Смерть
Неизвестно
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