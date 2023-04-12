Путятин (Зеленая) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Табоне Наталья Павловна
Отец ребёнка: Путятин Павел Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Путятин Павел Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Путятин Павел Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно