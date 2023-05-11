Шайфлер Ольга Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайфлер Ольга Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1970

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1970

Отец: Слобожанинов Валерий Александрович

Мать: не указана

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