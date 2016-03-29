Вагнер (Ваврина) Надежда Францовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1928
Дата смерти29.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.03.2016