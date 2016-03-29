Вагнер (Ваврина) Надежда Францовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер (Ваврина) Надежда Францовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1928

Дата смерти

29.03.2016

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928

Отец: Ваврин Франц Иванович

Мать: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
11.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.03.2016

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