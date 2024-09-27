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Тарбеев Владимир Алексеевич

Место рождения

д. Тарбеевы, Кирово-Чепецкий район, Кировской области

Дата рождения

22.08.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1946

Отец: Алексей

Мать: Тарбеева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Викторовна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.01.1975

Дочь: Тарбеева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Викторовна

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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