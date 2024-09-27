Тарбеев Владимир Алексеевич
Место рожденияд. Тарбеевы, Кирово-Чепецкий район, Кировской области
Дата рождения22.08.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1946
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
26.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
03.01.1975
Дочь: Тарбеева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Викторовна
Смерть
Неизвестно