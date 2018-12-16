Миненко-Кихтенко Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миненко-Кихтенко Пелагея Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1928

Дата смерти

16.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.19

Сын: Миненко Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Миненко Егор

Рождение
19.10.1928

Отец: Кихтенко Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1959

Дочь: Веселова -Миненко Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Миненко Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миненко Вера Егоровна

Отец ребёнка: Миненко Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миненко Егор

Смерть
16.12.2018
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