Миненко-Кихтенко Пелагея Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1928
Дата смерти16.12.2018
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.19
Сын: Миненко Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Миненко Егор
Рождение
19.10.1928
Отец: Кихтенко Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1959
Дочь: Веселова -Миненко Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Миненко Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миненко Вера Егоровна
Отец ребёнка: Миненко Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миненко Егор
Смерть
16.12.2018