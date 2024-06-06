Анищенко Вадим Петрович 26.06.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анищенко Вадим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1980

Отец: Анищенко Пётр Николаевич

Мать: Дорш (Хохолева) Светлана Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.2010

Дочь: Анищенко Ника Вадимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.2012

Сын: Анищенко Вячеслав Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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