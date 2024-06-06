Анищенко Вадим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.2010
Дочь: Анищенко Ника Вадимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.2012
Сын: Анищенко Вячеслав Вадимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности