Станевич (Простякова) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станевич (Простякова) Ольга Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станевич Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Станевич Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станевич Александр Николаевич

Отец ребёнка: Станевич Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станевич Николай Николаевич

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