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Довгялло Станислав Владиславович
Довгялло Станислав Владиславович
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Место рождения
Рига
, Rīga
Дата рождения
07.04.1913
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рига
, Rīga
Смерть
Неизвестно
Москва
, город федерального значения Москва
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