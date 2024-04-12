Довгялло Станислав Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДовгялло Станислав Владиславович

Довгялло Станислав Владиславович

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

07.04.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close