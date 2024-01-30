Белокопытова (Гурова) Клавдия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокопытова (Гурова) Клавдия Ермолаевна

Место рождения

Фёдоровка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

22.11.1930

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1930

Отец: Гуров Ермолай Леонтьевич

Мать: Гурова (Клочкова) Анастасия Егоровна

Фёдоровка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокопытов Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
10.11.1954

Сын: Белокопытов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Белокопытов Дмитрий Федорович

Удеревка Первая, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.04.1956

Сын: Белокопытов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Белокопытов Дмитрий Федорович

Удеревка Первая, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.03.1959

Дочь: Тришкина (Белокопытова) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Белокопытов Дмитрий Федорович

Удеревка Первая, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

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