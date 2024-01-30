Белокопытова (Гурова) Клавдия Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1930
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1954
Сын: Белокопытов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Белокопытов Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
08.04.1956
Сын: Белокопытов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Белокопытов Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1959
Дочь: Тришкина (Белокопытова) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Белокопытов Дмитрий Федорович