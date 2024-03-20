Götz ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1906
Сын: Götz Georg
Мать ребёнка: Götz Adela
Рождение ребёнка
04.01.1909
Сын: Götz Richard Zwi
Мать ребёнка: Götz Adela
Berlin / - / Stadt Berlin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ingeborg Channa
Мать ребёнка: Götz Adela
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Götz Adela
Смерть
Неизвестно