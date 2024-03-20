Götz ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Götz ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1906

Сын: Götz Georg

Мать ребёнка: Götz Adela

Рождение ребёнка
04.01.1909

Сын: Götz Richard Zwi

Мать ребёнка: Götz Adela

Berlin / - / Stadt Berlin
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ingeborg Channa

Мать ребёнка: Götz Adela

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Götz Adela

Смерть
Неизвестно
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