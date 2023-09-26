Сутулина Лилианна Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутулина Лилианна Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1981

Дочь: Володина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Володин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
03.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Володин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
11.05.1987

Сын: Володин Илья Александрович

Отец ребёнка: Володин Александр Николаевич

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