Тырсина (Кирюхина) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырсина (Кирюхина) Любовь Григорьевна

Место рождения

Благословенный поселок Оренбургской губернии

Дата рождения

07.09.1907 ст.

Дата смерти

12.10.1985

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1907 ст.

Отец: Кирюхин Григорий Константинович

Мать: Кирюхина (Веневцева) Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тырсин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тырсин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тырсин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тырсин Иван

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тырсин Иван

Смерть
12.10.1985

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