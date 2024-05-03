Тырсина (Кирюхина) Любовь Григорьевна
Место рожденияБлагословенный поселок Оренбургской губернии
Дата рождения07.09.1907 ст.
Дата смерти12.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1907 ст.
Рождение ребёнка
1935
Смерть
12.10.1985