? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Карпович

Отец ребёнка: Карп Архипович

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Леонтий Карпович

Отец ребёнка: Карп Архипович

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Трофим Карпович

Отец ребёнка: Карп Архипович

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кондратий Карпович

Отец ребёнка: Карп Архипович

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Иван Карпович

Отец ребёнка: Карп Архипович

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close