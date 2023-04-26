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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Карпович
Отец ребёнка: Карп Архипович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Леонтий Карпович
Отец ребёнка: Карп Архипович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Трофим Карпович
Отец ребёнка: Карп Архипович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кондратий Карпович
Отец ребёнка: Карп Архипович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Иван Карпович
Отец ребёнка: Карп Архипович
Смерть
Неизвестно