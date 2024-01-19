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Мартиненко Гаврило Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Мартиненко Дмитрий Иванов

Мать: Мартиненко Устиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартиненко Марфа

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Мартиненко) Стефанида Гаврилина

Мать ребёнка: Мартиненко Марфа

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мартиненко Козьма Гаврилин

Мать ребёнка: Мартиненко Марфа

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 256
Смерть
1848
Упоминание
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. ШАПОШНИКОВ, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 637

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