Мартиненко Гаврило Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Мартиненко Дмитрий Иванов
Мать: Мартиненко Устиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартиненко Марфа
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Мартиненко) Стефанида Гаврилина
Мать ребёнка: Мартиненко Марфа
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мартиненко Козьма Гаврилин
Мать ребёнка: Мартиненко Марфа
Место жительства
20.04.1835 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 256
Смерть
1848
Упоминание
10.10.1850 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. ШАПОШНИКОВ, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 637