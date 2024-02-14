(Незамутдинова) Бибифатиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Незамутдинова) Бибифатиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

После ?.07.1870

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы

Отец ребёнка: Фейзуканов Осман E1B1B1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Османова) Мэтия

Отец ребёнка: Фейзуканов Осман E1B1B1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Хасяин

Отец ребёнка: Фейзуканов Осман E1B1B1

Рождение ребёнка
1886

Сын: Османов Абдулла

Отец ребёнка: Фейзуканов Осман E1B1B1

Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Османов Карим

Отец ребёнка: Фейзуканов Осман E1B1B1

Смерть
После ?.07.1870

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