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Комаров Иван Аристархович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Комаров Аристарх Васильевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Комарова Зиновия Яковлевна

Рождение ребёнка
17.07.1894 ст.

Дочь: Комарова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Комарова Зиновия Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Иван Лукьянович Комаров и девица Наталья Ильинична Вакурова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-12 файл 15 номер 23
Рождение ребёнка
15.08.1896 ст.

Сын: Комаров Адриан Иванович

Мать ребёнка: Комарова Зиновия Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Веренинов Владимир Николаевич; Феодорова Агрипина Аристарховна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-18 файл 12 номер 24
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.

Сын: Комаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Комарова Зиновия Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Гавриил Николаевич Мещеряков и девица Комарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-30 файл 24 номер 36
Рождение ребёнка
02.10.1902 ст.

Сын: Комаров Петр Иванович

Мать ребёнка: Комарова Зиновия Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Григорий Васильевич Комаров и Александра Николаевна по мужу Вилявина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-37 файл 21 номер 43
Рождение ребёнка
14.10.1905 ст.

Сын: Комаров Николай Иванович

Мать ребёнка: Комарова Зиновия Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Афанасьев Гавриил Иванович и Мещерякова Вера Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-48 файл 24 номер 35
Рождение ребёнка
?.12.1906

Сын: Комаров Василий Иванович

Мать ребёнка: Комарова Зиновия Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.07.1909 ст.

Дочь: Комарова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Восприемники: Ильин Егор Яковлевич; Вилявина Александра Николаевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-64 файл 14 номер 10
Смерть
Неизвестно
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