Комаров Иван Аристархович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1870
Отец: Комаров Аристарх Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
17.07.1894 ст.
Дочь: Комарова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Комарова Зиновия Яковлевна
Восприемники: Красноярские мещане Иван Лукьянович Комаров и девица Наталья Ильинична Вакурова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-12 файл 15 номер 23
Рождение ребёнка
15.08.1896 ст.
Мать ребёнка: Комарова Зиновия Яковлевна
Восприемники: Веренинов Владимир Николаевич; Феодорова Агрипина Аристарховна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-18 файл 12 номер 24
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.
Мать ребёнка: Комарова Зиновия Яковлевна
Восприемники: Красноярские мещане Гавриил Николаевич Мещеряков и девица Комарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-30 файл 24 номер 36
Рождение ребёнка
02.10.1902 ст.
Мать ребёнка: Комарова Зиновия Яковлевна
Восприемники: Красноярские мещане Григорий Васильевич Комаров и Александра Николаевна по мужу Вилявина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-37 файл 21 номер 43
Рождение ребёнка
14.10.1905 ст.
Мать ребёнка: Комарова Зиновия Яковлевна
Восприемники: Красноярские мещане Афанасьев Гавриил Иванович и Мещерякова Вера Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-48 файл 24 номер 35
Рождение ребёнка
?.12.1906
Мать ребёнка: Комарова Зиновия Яковлевна
Рождение ребёнка
08.07.1909 ст.
Дочь: Комарова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Восприемники: Ильин Егор Яковлевич; Вилявина Александра Николаевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-64 файл 14 номер 10
Смерть
Неизвестно