Андреев Николай Касьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1881
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.04.1881
Бракосочетание
07.01.1901
Рождение ребёнка
25.01.1903
Мать ребёнка: Андреева (Букреева) Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
05.08.1905
Дочь: (Андреева) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Андреева (Букреева) Евдокия Кузьминична