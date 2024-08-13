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Андреев Николай Касьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1881

Отец: Андреев Касьян Григорьевич

Мать: Андреева (Смыкова) Анисья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.04.1881
Бракосочетание
07.01.1901

Жена: Андреева (Букреева) Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
25.01.1903

Сын: Андреев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Андреева (Букреева) Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
05.08.1905

Дочь: (Андреева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Андреева (Букреева) Евдокия Кузьминична

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