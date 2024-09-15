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Булгаков Сергей Варламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1834 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Булгаков Варлам

Мать: не указана

пензенская 1898
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгакова (--) Наталья

Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Булгаков Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Булгакова (--) Наталья

Смерть
Неизвестно

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