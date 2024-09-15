Булгаков Сергей Варламович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Булгаков Варлам
Мать: не указана
пензенская 1898
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булгакова (--) Наталья
Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1895
Сын: Булгаков Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Булгакова (--) Наталья
Смерть
Неизвестно