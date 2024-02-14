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Вахидов Камиль Ханафиевич

Место рождения

г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР

Дата рождения

13.09.1971

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1971

Отец: Вахидов Ханафи Камаржанович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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