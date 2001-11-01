Шадрина (Бурыкина) Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Бурыкина) Ирина Степановна

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Место рождения

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

30.04.1918

Дата смерти

01.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1918

Отец: Бурыкин Степан Индареевич

Мать: не указана

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.11.1954

Дочь: Федина Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Шадрин Спиридон Петрович

Кемеровская область, Таштагольский район, п. Калары
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Спиридон Петрович

Смерть
01.11.2001
Новая Майна, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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