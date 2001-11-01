Шадрина (Бурыкина) Ирина Степановна
Место рождения
Дата рождения30.04.1918
Дата смерти01.11.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1918
Отец: Бурыкин Степан Индареевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1954
Дочь: Федина Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Шадрин Спиридон Петрович
Кемеровская область, Таштагольский район, п. Калары
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.2001
Новая Майна, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область