(Зейнетдинова) Халися
Место рожденияРоссия
Дата рождения1903
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаттяхетдинов Вафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаттяхетдинов Рафек
Отец ребёнка: Фаттяхетдинов Вафа
Смерть
1983