(Зейнетдинова) Халися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зейнетдинова) Халися

Место рождения

Россия

Дата рождения

1903

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаттяхетдинов Вафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаттяхетдинов Рафек

Отец ребёнка: Фаттяхетдинов Вафа

Смерть
1983

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