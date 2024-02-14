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Сындык Иванов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Иван Ишметев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ширкя Сындык Кызы

Мать ребёнка: Якыя Айбулатова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Зайни Сындык Улы

Мать ребёнка: Якыя Айбулатова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Шарип Сындык Улы №41-72

Мать ребёнка: Якыя Айбулатова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Сагит Сындык Улы

Мать ребёнка: Якыя Айбулатова

Смерть
Неизвестно

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