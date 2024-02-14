Сындык Иванов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Иван Ишметев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ширкя Сындык Кызы
Мать ребёнка: Якыя Айбулатова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Зайни Сындык Улы
Мать ребёнка: Якыя Айбулатова
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Якыя Айбулатова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Сагит Сындык Улы
Мать ребёнка: Якыя Айбулатова
Смерть
Неизвестно