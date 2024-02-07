Литвин Владимир Залманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1953
Отец: Литвин Залман Моисеевич
Мать: Литвина Пана Абрамовна
Рождение ребёнка
11.03.1975
Дочь: Глуховская Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Литвина Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
04.05.1983
Сын: Литвин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Литвина Елена Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвина Елена Валерьевна