Литвин Владимир Залманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвин Владимир Залманович

Литвин Владимир Залманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1953

Отец: Литвин Залман Моисеевич

Мать: Литвина Пана Абрамовна

Рождение ребёнка
11.03.1975

Дочь: Глуховская Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Литвина Елена Валерьевна

Рождение ребёнка
04.05.1983

Сын: Литвин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Литвина Елена Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина Елена Валерьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close