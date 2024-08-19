Кубасов Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасов Юрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тржецяк Ирина Александровна

Рождение ребёнка
16.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тржецяк Ирина Александровна

Рождение ребёнка
25.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тржецяк Ирина Александровна

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