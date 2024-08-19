Кубасов Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тржецяк Ирина Александровна
Рождение ребёнка
25.11.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тржецяк Ирина Александровна