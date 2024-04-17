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Васильева Наталья Никифорова

Место рождения

Рыбацкая, Рыбацкая волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбацкая, Рыбацкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
18.01.1790 ст.

Муж: Герасимов Елисей

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1790

Сын: Герасимов Стефан (Степан) Елисеевич

Отец ребёнка: Герасимов Елисей

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1795 ст.

Сын: Герасимов Тихон Елисеевич

Отец ребёнка: Герасимов Елисей

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1801

Сын: Герасимов Григорий Елисеевич

Отец ребёнка: Герасимов Елисей

Рождение ребёнка
1806

Сын: Герасимов Николай Елисеевич

Отец ребёнка: Герасимов Елисей

Смерть
Неизвестно

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