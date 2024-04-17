Васильева Наталья Никифорова
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1790 ст.
Муж: Герасимов Елисей
Рождение ребёнка
19.12.1790
Сын: Герасимов Стефан (Степан) Елисеевич
Отец ребёнка: Герасимов Елисей
Рождение ребёнка
06.06.1795 ст.
Сын: Герасимов Тихон Елисеевич
Отец ребёнка: Герасимов Елисей
Рождение ребёнка
1801
Сын: Герасимов Григорий Елисеевич
Отец ребёнка: Герасимов Елисей
Рождение ребёнка
1806
Сын: Герасимов Николай Елисеевич
Отец ребёнка: Герасимов Елисей
Смерть
Неизвестно