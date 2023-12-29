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Цыганков Иоанн Емельянович

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Цыганков Емельян Григорьевич

Мать: Цыганкова (...) Елена Иоанновна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1787

Жена: Цыганкова (...) Феврония Дионисьева

Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1787

Сын: Цыганков Тит Иванович

Мать ребёнка: Цыганкова (...) Феврония Дионисьева

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
02.04.1792 ст.

Сын: Цыганков Тит Иванович

Мать ребёнка: Цыганкова (...) Феврония Дионисьева

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
25.06.1798 ст.

Дочь: (Цыганкова) Ефросиния Иоанновна

Мать ребёнка: Цыганкова (...) Феврония Дионисьева

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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