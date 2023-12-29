Цыганков Иоанн Емельянович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1787
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Цыганкова (...) Феврония Дионисьева
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
02.04.1792 ст.
Мать ребёнка: Цыганкова (...) Феврония Дионисьева
Рождение ребёнка
25.06.1798 ст.
Дочь: (Цыганкова) Ефросиния Иоанновна
Мать ребёнка: Цыганкова (...) Феврония Дионисьева
Смерть
Неизвестно