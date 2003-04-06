(Целюнова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Целюнова) Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1960

Дата смерти

06.04.2003

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1960

Отец: Целюнов Павел Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
06.04.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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