(Целюнова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1960
Дата смерти06.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1960
Отец: Целюнов Павел Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.04.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область