Широчкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широчкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1929

Сын: Широчкин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Широчкин Иван

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Широчкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широчкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Широчкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широчкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Широчкин Иван

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