Чалова (Ануфриева) Ия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1940
Дата смерти21.12.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1940
Отец: Соловьев Алексей
Рождение ребёнка
31.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чалов Алексей Александрович
Захарово Сосновский район Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чалов Алексей Александрович
Захарово Сосновский район Нижегородская область
Смерть
21.12.1992
Захарово Сосновский район Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Бараново Сосновский район Нижегородская область