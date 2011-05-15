Чалова (Ануфриева) Ия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалова (Ануфриева) Ия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1940

Дата смерти

21.12.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1940

Отец: Соловьев Алексей

Мать: Ануфриева Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
31.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чалов Алексей Александрович

Захарово Сосновский район Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чалов Алексей Александрович

Захарово Сосновский район Нижегородская область
Смерть
21.12.1992
Захарово Сосновский район Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Бараново Сосновский район Нижегородская область
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