Кучер Аким Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1900 ст.
Мать ребёнка: Кучер Мария Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Сокиринцы, Чернігівська область
Казак села Сокиринцы Прилукского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучер Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно