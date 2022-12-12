Кучер Аким Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучер Аким Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1900 ст.

Сын: Кучер Николай Акимович

Мать ребёнка: Кучер Мария Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Сокиринцы, Чернігівська область
Казак села Сокиринцы Прилукского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучер Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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