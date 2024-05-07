Федосья Тимофеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Венедиктов

Рождение ребёнка
26.10.1871

Сын: Арсений Арсеньевич

Отец ребёнка: Арсений Венедиктов

Рождение ребёнка
16.06.1974

Дочь: Ефросиния Арсеньевна

Отец ребёнка: Арсений Венедиктов

Смерть
Неизвестно

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