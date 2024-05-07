Федосья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсений Венедиктов
Рождение ребёнка
26.10.1871
Сын: Арсений Арсеньевич
Отец ребёнка: Арсений Венедиктов
Рождение ребёнка
16.06.1974
Дочь: Ефросиния Арсеньевна
Отец ребёнка: Арсений Венедиктов
Смерть
Неизвестно