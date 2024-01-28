Пыхов Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

м
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыхова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Кононова Раиса Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыхов Генадий Михайлович

Мать ребёнка: Кононова Раиса Максимовна

Рождение ребёнка
20.03.1956

Сын: Пыхов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Кононова Раиса Максимовна

Смерть
Неизвестно

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