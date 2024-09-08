Елисеев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Фаина Сергеевна

Мать ребёнка: Елисеева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Елисеева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Елисеева Анастасия

Смерть
Неизвестно

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