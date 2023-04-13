Титов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Тит
Рождение ребёнка
Около 1678
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1707
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1717
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1739