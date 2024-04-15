Жучкова Надежда Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жучкова Надежда Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1961

Сын: Жучков Константин Викторович

Отец ребёнка: Жучков Виктор Константинович

Рождение ребёнка
10.04.1967

Сын: Жучков Виталий Викторович

Отец ребёнка: Жучков Виктор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Жучков Виктор Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жучков Виктор Константинович

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