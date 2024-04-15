Жучкова Надежда Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1961
Сын: Жучков Константин Викторович
Отец ребёнка: Жучков Виктор Константинович
Рождение ребёнка
10.04.1967
Сын: Жучков Виталий Викторович
Отец ребёнка: Жучков Виктор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Жучков Виктор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно