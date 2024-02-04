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Рублев Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

После 1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

До 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Рублев Павел

Мать: Рублева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублева Мария Гавриловна

Смерть
После 1944
Пропал безвести 1944 году. По рассказам бабушки вернулся в после 1950 г. На прежнее место жительства к семье не вернулся, остался жить в Туле ( где жил в детстве, до переезда в Томскую губернию с род... Показать все

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