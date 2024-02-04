Рублев Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиПосле 1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Рублев Павел
Мать: Рублева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рублева Мария Гавриловна
Смерть
После 1944
Пропал безвести 1944 году. По рассказам бабушки вернулся в после 1950 г. На прежнее место жительства к семье не вернулся, остался жить в Туле ( где жил в детстве, до переезда в Томскую губернию с род... Показать все