Максимов Николай Петрович 20.12.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимов Николай Петрович

Место рождения

Псковская область,Палкинский район,селение Лужково

Дата рождения

20.12.1937

Дата смерти

01.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1937

Отец: Максимов Пётр Максимович

Мать: Васильева Александра Васильевна

Псковская область,Палкинский район,селение Лужково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова (Воробьева) Вера Никитична

Рождение ребёнка
04.09.1975

Дочь: Грищенко (Максимова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Максимова (Воробьева) Вера Никитична

Краснодарский край Красноармейский район поселок Октябрьский
Смерть
01.12.1994
Псков

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