Максимов Николай Петрович
Место рожденияПсковская область,Палкинский район,селение Лужково
Дата рождения20.12.1937
Дата смерти01.12.1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1937
Псковская область,Палкинский район,селение Лужково
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1975
Дочь: Грищенко (Максимова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Максимова (Воробьева) Вера Никитична
Краснодарский край Красноармейский район поселок Октябрьский
Смерть
01.12.1994
Псков