(Иванова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Иванова) Мария

(Иванова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1882 г.р.
1892 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровиков Иван Трифонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровиков Иван Иванов

Отец ребёнка: Боровиков Иван Трифонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Иван Трифонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровиков Иван Трифонов

Рождение ребёнка
1882

Сын: Боровиков Алексей Иванов

Отец ребёнка: Боровиков Иван Трифонов

Рождение ребёнка
1892

Сын: Боровиков Сергей Иванов

Отец ребёнка: Боровиков Иван Трифонов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.