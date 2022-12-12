(Скареднова) Марья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скареднова) Марья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Скареднов Павел Егорович

Отец ребёнка: Скареднов Егор Федорович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Скареднов Иван Егорович

Отец ребёнка: Скареднов Егор Федорович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Скареднов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Скареднов Егор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скареднов Егор Федорович

Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
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