(Скареднова) Марья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Скареднов Егор Федорович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Скареднов Егор Федорович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Скареднов Сергей Егорович
Отец ребёнка: Скареднов Егор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область