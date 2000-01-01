Кольная Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1918
Дата смерти19.09.1981
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1918
Отец: Кольной Фёдор
Рождение ребёнка
03.05.1941
Сын: Быстрицкий Бронеслав Леонтьевич
Отец ребёнка: Быстрицкий Леонтий Кириллович
Рождение ребёнка
05.09.1945
Дочь: Быстрицкая Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Быстрицкий Леонтий Кириллович
Рождение ребёнка
28.05.1950
Сын: Быстрицкий Виктор Леонтьевич
Отец ребёнка: Быстрицкий Леонтий Кириллович
Рождение ребёнка
04.06.1956
Дочь: Быстрицкая Надежда Леонтьевна
Отец ребёнка: Быстрицкий Леонтий Кириллович
Смерть
19.09.1981