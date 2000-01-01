Кольная Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольная Пелагея Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1918

Дата смерти

19.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1918

Отец: Кольной Фёдор

Мать: Шевченко Федора Андреевна

Рождение ребёнка
03.05.1941

Сын: Быстрицкий Бронеслав Леонтьевич

Отец ребёнка: Быстрицкий Леонтий Кириллович

Рождение ребёнка
05.09.1945

Дочь: Быстрицкая Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Быстрицкий Леонтий Кириллович

Рождение ребёнка
28.05.1950

Сын: Быстрицкий Виктор Леонтьевич

Отец ребёнка: Быстрицкий Леонтий Кириллович

Рождение ребёнка
04.06.1956

Дочь: Быстрицкая Надежда Леонтьевна

Отец ребёнка: Быстрицкий Леонтий Кириллович

Смерть
19.09.1981
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