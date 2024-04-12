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Кузнецова Екатерина Ивановна

Место рождения

Тряхинькино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.11.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1884 г.р.

Мать

До 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
13.11.1900 ст.

Отец: Кузнецов Иван Ефимович

Мать: Кузнецова Анна Степановна

Тряхинькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.11.1900 Трихинкино Екатерина Ивановна Кузнецова Трихинкино отец крестьянин Иван Ефимович Кузнецов Трихинкино мать крес... Показать все
Смерть
Неизвестно
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