Кузнецова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.11.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
13.11.1900 ст.
Отец: Кузнецов Иван Ефимович
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.11.1900 Трихинкино Екатерина Ивановна Кузнецова Трихинкино отец крестьянин Иван Ефимович Кузнецов Трихинкино мать крес... Показать все
Смерть
Неизвестно