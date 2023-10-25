Копенкин Левонтий Васильев
Место рожденияВоронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Дата рождения1646
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646
Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копенкин Михаил Левонтьев
Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Никах
Неизвестно
упомянут в переписи детей боярских 1652 года. За Левонтьем Васильевым сыном Копенкиным пом.: дв. его помещиков, крестьян и бобылей за ним нет.
Смерть
Неизвестно