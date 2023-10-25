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Копенкин Левонтий Васильев

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Место рождения

Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы

Дата рождения

1646

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копенкин Михаил Левонтьев

Мать ребёнка: не указана

Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Никах
Неизвестно

Жена: не указана

упомянут в переписи детей боярских 1652 года. За Левонтьем Васильевым сыном  Копенкиным пом.: дв. его помещиков, крестьян и бобылей за ним нет.
Смерть
Неизвестно
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