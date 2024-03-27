Хафизов Шариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизов Шариф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

198 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.198

Сын: Хафизов Ринат

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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