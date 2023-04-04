Борисов Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Владимир Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1954

Отец: Борисов Леонид Миронович

Мать: Борисова (Молчанова) Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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