Балхиз Вахитова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1858
Дочь: Магисарвар Аубакирова
Отец ребёнка: Аубакир Минкамов
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аубакир Минкамов
Смерть
Неизвестно